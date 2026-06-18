На подготовку к зиме в Красноярском крае направят 9,8 миллиарда рублей

К работам на своих объектах уже приступили: «Россети», «Россети Сибирь», «КрасЭКО», «РЖД» и «НТЭК». Специалисты организаций планируют отремонтировать более 4970 километров линий электропередач, свыше 1,8 тысячи трансформаторов, три тысячи выключателей на подстанциях, а также 56 турбин и 52 генераторов на теплоэлектроцентралях.