На подготовку к зиме в Красноярском крае направят 9,8 миллиарда рублей

В Красноярском крае продолжается ремонтная кампания на объектах электросетевого хозяйства. Как сообщили в региональном Министерстве промышленности и торговли, на подготовку к осенне-зимнему периоду направят более 9,8 млрд рублей.
К работам на своих объектах уже приступили: «Россети», «Россети Сибирь», «КрасЭКО», «РЖД» и «НТЭК». Специалисты организаций планируют отремонтировать более 4970 километров линий электропередач, свыше 1,8 тысячи трансформаторов, три тысячи выключателей на подстанциях, а также 56 турбин и 52 генераторов на теплоэлектроцентралях.
«Качественное и своевременное выполнение ремонтов — залог устойчивого прохождения зимнего максимума нагрузок», — подчеркнул министр промышленности и торговли края Максим Ермаков.
Правительство региона держит на контроле каждый этап работ. Оценку готовности проведет Минэнерго России до 6 ноября.
Ранее мы писали, что с начала 2026 года в Красноярском крае построили 492 тысячи квадратных метров жилья. На многоквартирные дома приходится 128 тысяч «квадратов», остальное — индивидуальное жилье.