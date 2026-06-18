Пятница в Хабаровском крае будет дождливой

Очередная рабочая неделя июня завершится в Хабаровском крае при дождливой погоде. Но надо сказать, просветы между осадками все-таки будут, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, а температура будет несколько ниже предыдущих показателей — в пределах +13..+15 °C. Днем синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют кратковременный дождь, столбик термометра в эти часы покажет +23..+25 °C, что на пару градусов теплее нынешних значений. Однако до рекордов такой температуре все равно далеко.
Например, 19 июня 2008 года зафиксировано как день с наиболее высокой температурой: максимальное значение в +31,2°C еще не удалось преодолеть. Хотя июнь 2008 года в Хабаровске в целом выдался довольно жарким. Например, 17 числа было зафиксировано +35°C, а в последующий день воздух прогрелся и вовсе до +35,1°C.
Что же касается прогноза предстоящего дня, то для Комсомольска-на-Амуре ожидается дождливая погода, осадки будут кратковременными. Температура ночью составит +15..+17 °C, а днем будет теплее на несколько градусов — в пределах +19..+21 °C. Ветер поменяет направление на северное, 7−12 м/c.
На юге края воздух в дневные часы прогреется до +24..+26 °C, а ночные показатели будут достигать +14..+16 °C. Жителям стоит ожидать кратковременный дождь при южном, юго-восточном слабом ветре.
На севере региона, как и на остальной части края, тоже пройдут дожди, но местами днем обойдется без осадков. Ночью столбик термометра покажет +2..+10 °C, в обеденные часы будет в пределах +5..+17 °C. Ветер северного сектора от слабого до умеренного.
Что касается температуры воды в Амуре, то у Хабаровска она прогрелась до +20,9°C, а уровень составляет 158 см. Рядом с Комсомольском-на-Амуре вода в реке колеблется у отметки 125 см, а около Николаевска-на-Амуре — 121 см.