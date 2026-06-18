Пятница в Хабаровском крае будет дождливой

Например, 19 июня 2008 года зафиксировано как день с наиболее высокой температурой: максимальное значение в +31,2°C еще не удалось преодолеть. Хотя июнь 2008 года в Хабаровске в целом выдался довольно жарким. Например, 17 числа было зафиксировано +35°C, а в последующий день воздух прогрелся и вовсе до +35,1°C.