В Красноярске проверили доступность железнодорожного вокзала для многодетных семей

В проверке участвовала учредитель фонда «Многодетное счастье» Елена Самохвалова, мама пятерых детей. Она отметила, что для большой семьи поездка начинается задолго до посадки: нужно пройти досмотр с детьми и багажом, сориентироваться на вокзале, добраться до платформы, разместить детей рядом в поезде и безопасно подъехать к зданию. Среди точек, которые требуют дополнительной настройки, участники назвали парковку, работу такси для многодетных семей, помощь с багажом, сопровождение с коляской и более понятное информирование пассажиров. Главный вывод проверки — существующие меры поддержки важно собрать в простой и понятный маршрут для семьи: от прибытия на вокзал до посадки в поезд.