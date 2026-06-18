Красноярский центр охраны материнства и детства получил новое оборудование

Красноярский клинический центр охраны материнства и детства получил новое высокотехнологичное оборудование. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
По инициативе губернатора Михаила Котюкова на покупку 12 единиц техники для семи отделений из краевого бюджета выделили более 24 млн рублей. Новое оборудование уже поступило в сурдологический центр, эндоскопический кабинет и отделение ультразвуковой и функциональной диагностики № 1.
В эндоскопическом кабинете появились видеопроцессор, ирригационная помпа и гастроскоп. Новая техника позволит повысить качество диагностики, сократить время процедур и сделать обследования более комфортными для маленьких пациентов. Для сурдологического центра приобрели систему отоакустической эмиссии. Она используется для диагностики слуха, подходит пациентам любого возраста и позволяет быстро проводить обследования.
Отделение функциональной диагностики получило систему электроэнцефалографического мониторинга. Оборудование рассчитано на практически непрерывную работу и поможет обеспечить бесперебойное проведение исследований. В этом году центр также получит оборудование в рамках национального проекта «Семья».
В минздраве отметили, что обновление техники направлено на повышение качества и доступности медицинской помощи детям и будущим матерям в Красноярском крае.