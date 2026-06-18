Красноярский центр охраны материнства и детства получил новое оборудование

В эндоскопическом кабинете появились видеопроцессор, ирригационная помпа и гастроскоп. Новая техника позволит повысить качество диагностики, сократить время процедур и сделать обследования более комфортными для маленьких пациентов. Для сурдологического центра приобрели систему отоакустической эмиссии. Она используется для диагностики слуха, подходит пациентам любого возраста и позволяет быстро проводить обследования.