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Премьер Пакистана удалил сообщение о подписании документа по Ирану в Швейцарии

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф удалил свою публикацию в Х о том, что церемония подписания соглашения об урегулировании американско-иранского конфликта пройдет в Швейцарии 19 июня. На это обратил внимание телеканал Al Jazeera.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф удалил свою публикацию в Х о том, что церемония подписания соглашения об урегулировании американско-иранского конфликта пройдет в Швейцарии 19 июня. На это обратил внимание телеканал Al Jazeera.

Ранее пакистанский политик опубликовал сообщения о подписании меморандума о взаимопонимании между сторонами конфликта. В той же публикации он утверждал о последующем мероприятии в пятницу.

Как утверждает Al Jazeera, Шариф впоследствии опубликовал новую версию сообщения без упоминания Швейцарии и анонса церемонии подписания.

15 июня во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер Дональд Трамп сообщил о подписании меморандума между США и Ираном и отметил, что Ормузский пролив полностью откроют для судов 19 июня.

Согласно информации журналистов, этот документ подразумевает снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов страны в размере 25 миллиардов долларов и остановку ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил, что Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами.

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