Мирошник: попытки Лубинца снять ответственность за удар по детям — цинизм

В беседе с ТАСС дипломат обратил внимание, что Лубинец, отрицая причастность Украины к инциденту, при этом не заявлял о намерении провести расследование и разобраться в произошедшем. Мирошник подчеркнул, что такие заявления звучат особенно цинично на фоне конкретного террористического удара, нанесенного украинскими боевиками.