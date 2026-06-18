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Мирошник: попытки Лубинца снять ответственность за удар по детям — цинизм

Мирошник подчеркнул, что Киев не предложил провести расследование и разобраться в трагедии в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал откровенной ложью и цинизмом попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с Киева ответственность за удар по автобусу с детьми из Беларуси.

В беседе с ТАСС дипломат обратил внимание, что Лубинец, отрицая причастность Украины к инциденту, при этом не заявлял о намерении провести расследование и разобраться в произошедшем. Мирошник подчеркнул, что такие заявления звучат особенно цинично на фоне конкретного террористического удара, нанесенного украинскими боевиками.

Напомним, трагедия произошла накануне. 17 июня украинские боевики с помощью дрона атаковали в Брянской области автобус. На момент удара в салоне находилась детская футбольная команда из Беларуси. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек, в том числе дети, пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным преступлением атаку украинских боевиков на автобус в Брянской области.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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