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Назначены новые члены крайизбиркома от КПРФ и «Новые люди»

На пленарном заседании заксобрания Прикамья депутаты приняли предложение о назначении новых членов крайизбиркома с правом решающего голоса от партий КПРФ и «Новые люди». Коммунисты делегировали полномочия члену крайкома Леониду Любимову, «Новые люди» — Евгении Горбушиной.

Источник: Коммерсантъ

На пленарном заседании заксобрания Прикамья депутаты приняли предложение о назначении новых членов крайизбиркома с правом решающего голоса от партий КПРФ и «Новые люди». Коммунисты делегировали полномочия члену крайкома Леониду Любимову, «Новые люди» — Евгении Горбушиной.

Места стали вакантны после досрочного прекращения полномочий представителя партии КПРФ Николая Богатырева и представителя партии «Новые люди» Натальи Денисовой. Такое решение было принято на основании их личных заявлений.

Леонид Любимов известен адвокатской деятельностью. Он участвовал в выборах в краевой парламент по округу № 2 в 2020 году. Тогда ему отказали в регистрации из-за неточности в сведениях о доходах, которую он не устранил в установленный срок. Господин Любимов известен критическими публикациями на своих страницах в соцсетях по теме выборов.

Евгений Горбушин занимает пост замначальника отдела ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». С 2021 года — член ТИК № 1 Свердловского района Перми от «Новых людей». С 2015 по 2019 год работал помощником главы Перми Дмитрия Самойлова.

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