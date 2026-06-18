Минприроды не подтвердило факт гибели рыбы в реке Кумшак в Ростовской области

В ведомстве уточнили, что река Кумшак, является средой обитания анадромных и катадромных видов рыб и подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору), который на территории Ростовской области осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы, но надзору в сфере природопользования, санитарно-эпидемиологический контроль — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.