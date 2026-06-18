Сати Казанова рассказала про безумных фанатов: «Я успела захлопнуть дверь с криками»

«Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: Сати Казанова, я вас люблю!. Я успела захлопнуть дверь с криками: Охрана, полиция!. Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, говорили, что он нездоров, и отпускали его. И вот так он несколько раз пробирался», — рассказывает певица.