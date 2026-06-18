МИД Израиля вызвал посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о Холокосте и Газе

Посол Белоруссии в Тель-Авиве Юрий Ярошевич был вызван в Министерство иностранных дел Израиля, где ему был вынесен официальный выговор. Поводом для этого стали высказывания белорусского президента Александра Лукашенко относительно действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.