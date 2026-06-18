Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Израиля вызвал посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о Холокосте и Газе

МИД Израиля объявил выговор послу Белоруссии из-за слов Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Посол Белоруссии в Тель-Авиве Юрий Ярошевич был вызван в Министерство иностранных дел Израиля, где ему был вынесен официальный выговор. Поводом для этого стали высказывания белорусского президента Александра Лукашенко относительно действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«По распоряжению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара генеральный директор МИД Эден Бар-Таль вызвал белорусского посла Юрия Ярошевича для вынесения выговора», — сказано в официальном заявлении министерства.

В израильском внешнеполитическом ведомстве также категорически отвергли сравнения, проведенные белорусским лидером, назвав операцию ЦАХАЛ в палестинском анклаве «справедливой войной Израиля».

Напомним, в интервью телеканалу Al Arabiya белорусский лидер призвал Израиль «быть поаккуратнее, поосторожнее» и учитывать международную реакцию на последствия военной операции в Газе. Он провел параллели с историей массового уничтожения евреев в Европе в годы Второй мировой войны, отметив, что сектор Газа «стерли с лица земли». Вдобавок Лукашенко раскритиковал планы послевоенного развития территории, назвав обсуждавшийся ранее проект застройки анклава «полной глупостью».

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше