В Москве остановили работу всех аэропортов, в Храброво отменены или задерживаются 33 рейса

Сбой затронул и калининградский аэропорт Храброво. По актуальным данным онлайн-табло, от расписания отстают 11 вылетов в Москву и Санкт-Петербург. С опозданием в область должны прибыть 12 бортов из тех же городов и Екатеринбурга, задержки составляют от 25 минут до семи с лишним часов. По пять столичных рейсов в обе стороны отменили.