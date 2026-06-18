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В Хабаровском крае запустили производство минеральной ваты для гидропоник

В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию линию по выпуску минеральной ваты для гидропоники.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии «Технониколь Дальний Восток» в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию линию по выпуску минеральной ваты для гидропоники — теперь продукцию не нужно завозить из других регионов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Компания «Технониколь Дальний Восток» известна как производитель теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов на основе каменной ваты.

Реализацию проекта обеспечил Региональный центр инжиниринга (РЦИ) в рамках АПИРИ ХК. Специалисты центра сопровождали процесс от подготовки документации до запуска линии, привлекая к работам местные технологические компании. Такой подход соответствует принципам Хартии промышленного суверенитета — развитие производств силами местных инженеров и компаний.

Новая автоматизированная линия повысит загрузку местного бизнеса и закроет потребность сельхозпроизводителей в минеральной вате. Гидропоника, используемая на Дальнем Востоке, предполагает выращивание растений без почвы: корни получают питание из раствора, а минеральная вата служит им опорой.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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