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Певица Сати Казанова развеяла жуткие слухи вокруг своих родов

Сати Казанова рассказала, что после родов продержала пуповину не более часа.

Источник: Комсомольская правда

Певица Сати Казанова прокомментировала в интервью KP.RU разные, порой абсурдные и страшные, слухи о ее родах. В частности, она опровергла вбросы о, якобы, пуповине, с которой Казанова ходила несколько дней, дожидаясь, пока та сама отсохнет. По словам артистки, пуповину отрезали менее чем через час.

«В СМИ писали, будто я несколько суток ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно. Для меня был важен так называемый золотой час после рождения ребенка. Чтобы пуповина полностью отпульсировала, и малыш получил все необходимые микроэлементы. Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа», — заявила Казанова.

Певица отметила, что пуповину перерезал супруг. Стефано Тиоццо, к слову, сразу согласился на парные роды, так как считает, что пропустить подобный важнейший момент — это глупость. Сама Казанова порекомендовала каждому мужчине не бояться, и присутствовать при родах, если есть такая возможность.

Ранее KP.RU сообщил, что путь к беременности Сати Казановой был тяжелым и долгим, и сперва певица не могла поверить своему счастью.