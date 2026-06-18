В Хабаровском крае водитель вывел 18 пассажиров из загоревшегося автобуса

В Хабаровском крае пассажирский автобус загорелся во время рейса, однако благодаря оперативным действиям водителя никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, происшествие произошло около 12:00 на 157-м километре автодороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын в Солнечном округе.
Автобус маршрута № 308 следовал из села имени Полины Осипенко в Хабаровск. Во время движения один из пассажиров сообщил водителю о возгорании в задней части салона.
Получив сигнал, водитель немедленно остановил транспортное средство, организовал эвакуацию пассажиров и помог вынести их имущество. В автобусе находились 18 человек.
После этого мужчина сообщил о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу и самостоятельно принял меры к тушению возгорания.
По данным Госавтоинспекции, в результате происшествия никто не пострадал. После ликвидации последствий все пассажиры продолжили путь по своему маршруту.