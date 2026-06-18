Проект о народных художественных промыслах России запустили в соцсетях

Новый проект посвящен традиционным ремеслам и культурному наследию России. В группе Российского общества «Знание» в ОК выйдет серия материалов о самых известных народных промыслах — хохломе, гжели, текстиле, традиционной игрушке и других направлениях. Пользователи узнают историю промыслов, региональные особенности и традиции, связанные с ними. Кроме того, станут доступны тематические виртуальные подарки.