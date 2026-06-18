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Проект о народных художественных промыслах России запустили в соцсетях

Пользователи смогут больше узнать об истории промыслов и традициях.

Источник: Нижегородская правда

Ко Дню народных художественных промыслов России, который отмечается в последнее воскресенье июня, Одноклассники совместно с Российским обществом «Знание» запустили тематический проект.

Новый проект посвящен традиционным ремеслам и культурному наследию России. В группе Российского общества «Знание» в ОК выйдет серия материалов о самых известных народных промыслах — хохломе, гжели, текстиле, традиционной игрушке и других направлениях. Пользователи узнают историю промыслов, региональные особенности и традиции, связанные с ними. Кроме того, станут доступны тематические виртуальные подарки.

В группе «Путешествия по России» желающие смогут проголосовать за самый узнаваемый промысел страны. Победитель, выбранный в народном голосовании, станет главным символом народного искусства России.

Пользователей также приглашают к участию в фотомарафоне #НародныеПромыслыОК. Под этим тегом можно выкладывать фотографии собственных работ или семейных реликвий, связанных с народными промыслами.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что экономические трудности почти не коснулись нижегородских художественных промыслов.