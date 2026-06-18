Судебные приставы Калининграда учились скоростной стрельбе из пистолетов и автоматов

В УФССП России по Калининградской области прошло дополнительное занятие по огневой подготовке. Участвовали начальники структурных подразделений. Они отрабатывали навыки скоростной стрельбы из пистолетов ПМ и ПЛК (дистанция 10−15 метров) и из автомата АКС-74 (100 метров). Также тренировались сборке-разборке оружия и снаряжении магазинов."В условиях модернизации вооружения будем проводить такие тренировки…