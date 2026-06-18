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Судебные приставы Калининграда учились скоростной стрельбе из пистолетов и автоматов

В УФССП России по Калининградской области прошло дополнительное занятие по огневой подготовке. Участвовали начальники структурных подразделений. Они отрабатывали навыки скоростной стрельбы из пистолетов ПМ и ПЛК (дистанция 10−15 метров) и из автомата АКС-74 (100 метров). Также тренировались сборке-разборке оружия и снаряжении магазинов."В условиях модернизации вооружения будем проводить такие тренировки…

Источник: Янтарный край

В УФССП России по Калининградской области прошло дополнительное занятие по огневой подготовке. Участвовали начальники структурных подразделений. Они отрабатывали навыки скоростной стрельбы из пистолетов ПМ и ПЛК (дистанция 10−15 метров) и из автомата АКС-74 (100 метров). Также тренировались сборке-разборке оружия и снаряжении магазинов.

«В условиях модернизации вооружения будем проводить такие тренировки регулярно, — заявил заместитель руководителя управления Сергей Ненашев. — Мы придерживаемся единой методики: создаём условия, максимально приближённые к реальной обстановке, в которой сотрудники несут службу».

Особый упор — на скоростную стрельбу. «В реальной жизни не будет времени долго целиться, чтобы обезвредить гражданина, совершающего противоправные действия и создающего угрозу окружающим», — подчеркнул Ненашев. Такие ситуации могут возникнуть при принудительном приводе или в местах скопления людей.

Занятия проводятся в группах. Сотрудники выполняют различные упражнения и учатся сосредотачиваться при стрельбе, несмотря на отвлекающие факторы.

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