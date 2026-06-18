Моложе на 35 лет: редкий выход Максима Дунаевского с восьмой супругой

Максим Дунаевский редко появляется на публике с супругой, но на премьере у Рыбникова он сделал исключение — 80-летний композитор пришёл с Аллой Новосёловой, которая моложе него на 35 лет. Пара официально вместе с 27 ноября 2021 года, хотя до этого несколько лет жили в гражданском браке, и этот выход стал одним из первых совместных появлений в свете.