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Моложе на 35 лет: редкий выход Максима Дунаевского с восьмой супругой

Максим Дунаевский редко появляется на публике с супругой, но на премьере у Рыбникова он сделал исключение — 80-летний композитор пришёл с Аллой Новосёловой, которая моложе него на 35 лет. Пара официально вместе с 27 ноября 2021 года, хотя до этого несколько лет жили в гражданском браке, и этот выход стал одним из первых совместных появлений в свете.

Максим Дунаевский редко появляется на публике с супругой, но на премьере у Рыбникова он сделал исключение — 80-летний композитор пришёл с Аллой Новосёловой, которая моложе него на 35 лет. Пара официально вместе с 27 ноября 2021 года, хотя до этого несколько лет жили в гражданском браке, и этот выход стал одним из первых совместных появлений в свете.