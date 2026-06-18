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Пьяный подросток из Волжского устроил скачки на автомобилях

В Волжском пьяный подросток устроил «скачки» на припаркованных во дворах автомобилях. Итогом ночных.

В Волжском пьяный подросток устроил «скачки» на припаркованных во дворах автомобилях. Итогом ночных развлечений стало повреждение четырех машин.

— В середине мая 18-летний житель Волжского в состоянии сильного опьянения оказался в одном из дворов города-спутника и начал прыгать по капотам и крышам автомобилей, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. — Заметившие это жильцы сразу вызвали полицию.

Подсчитав нанесенный ущерб, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что юный искатель приключения «напрыгал» более чем на сто тысяч рублей. Сильнее всего пострадали четыре автомобиля — Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Lada Vesta и Jetour Dashing.

— В отношении волжанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений», — прокомментировали в полиции.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.