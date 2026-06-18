Пьяный подросток из Волжского устроил скачки на автомобилях

— В середине мая 18-летний житель Волжского в состоянии сильного опьянения оказался в одном из дворов города-спутника и начал прыгать по капотам и крышам автомобилей, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. — Заметившие это жильцы сразу вызвали полицию.