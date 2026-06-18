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Два российских флага попали в трансляцию матча Узбекистан — Колумбия на ЧМ

Матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играли сборные Узбекистана и Колумбии, прошел в четверг, 18 июня. Во время трансляции матча в кадр попали два государственных флага России, которые принесли с собой болельщики.

Матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играли сборные Узбекистана и Колумбии, прошел в четверг, 18 июня. Во время трансляции матча в кадр попали два государственных флага России, которые принесли с собой болельщики.

Встреча прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика) и закончилась со счетом 3:1 в пользу Колумбии.

Первый гол забил Даниэль Муньос на 40-й минуте игры. Счет сравнял на 60-й минуте Аббосбек Файзуллаев, однако спустя пять минут Луис Диас снова вывел колумбийцев вперед. Финальный год забил Хаминтон Кампас на 99-й минуте.

Также, кроме Узбекистана и Колумбии, в группе К выступают сборные Португалии и ДР Конго.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком в истории, который принял участие в шести чемпионатах мира. За 21 год выступлений за сборную Аргентины Месси успел сыграть в 200 матчах и забить 120 мячей.

15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми.

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