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Попова: Рост случаев ожирения среди младших школьников в России остановили

Рост темпов детского ожирения остановился благодаря вложенным средствам в организацию бесплатного питания, заявила Попова.

Источник: Комсомольская правда

Увеличение числа учеников младших классов с ожирением удалось остановить в России. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы остановили рост темпов в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам», — сказала она.

Попова утверждает, что у детей поменялись вкусовые привычки, так как они стали есть меньше соли и сахара. Глава ведомства отметила, что этот навык нужно донести до других возрастных групп.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что Россия входит в первую десятку стран мира по темпам прироста числа граждан, страдающих ожирением. Кроме того, растёт число детей с лишним весом, особенно заметно это среди мальчиков.