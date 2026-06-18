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В Красноярском крае количество пострадавших от присасываний клещей превысило 10 тысяч человек

В Красноярском крае за неделю от присасываний клещей пострадали 1909 человек, включая 306 детей. Сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В Красноярском крае за неделю от присасываний клещей пострадали 1909 человек, включая 306 детей. Сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Всего в 2026 году, с начала сезона активности членистоногих, за медицинской помощью обратились 10 654 жителя Красноярского края. В это число входят и 29 завозных случаев, отметили в пресс-службе ведомства. Клещей «привезли» из других регионов, включая республики Саха (Якутия), Хакасия, Тыва, а также Иркутскую, Кемеровскую, Тюменскую, Вологодскую области и Хабаровский край. Добавим, специалисты обработали от клещей более 4250 гектаров территории Красноярского края. Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности отправляясь на прогулку, даже по обработанным территориям.