Под Ростовом погиб человек в результате ночной атаки ВСУ

В Ростовской области в городе Гуково погиб человек в ночь на 18 июня в результате атаки БПЛА. Как передает Привет-Ростов, двое местных жителей были ранены в результате падения обломков беспилотников.
Кроме того, в ходе атаки поврежден тепловоз и произошло два возгорания на коммерческих объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий.
Власти призывают жителей не выходить на открытые участки, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон, так как воздушная атака продолжается.
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