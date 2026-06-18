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«АиФ» продолжает обучение лидеров НКО коммуникациям

25 июня в пресс-центре «АиФ» состоится форум, открывающий 4 этап проекта «Формула успеха: опыт лучших».

Источник: АиФ Воронеж

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» совместно с издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Фонда президентских грантов продолжают образовательный проект «Формула успеха», в котором активисты и лидеры НКО обучаются выстраивать коммуникации с обществом и СМИ.

25 июня 2026 года в 10.00 по московскому времени в пресс-центре «АиФ» в Москве на Мясницкой, 42 состоится форум, открывающий 4 этап проекта, который называется «Формула успеха: Опыт лучших». Тема форума: «Дорога добра. Опыт наставников и успешных лидеров некоммерческих организаций в продвижении НКО в медиасфере».

Не требует расшифровки.

Ещё совсем недавно аббревиатура НКО требовала расшифровки — большинство людей не имели даже представления, чем занимаются социально ориентированные организации. Однако в последние несколько лет некоммерческий сектор смог зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.

Хорошо проработанный контент способен привлечь к некоммерческой организации не только новых волонтёров, но и партнёров, готовых выделять средства на поддержку НКО. А охотнее поддерживают те проекты, которые известны и понятны. К тому же, организации, которые представлены в медиа, вызывают больше доверия.

Лучший помощник в деле популяризации позитивного общественно значимого опыта — безусловно, СМИ.

Уже не один год «Аргументы и факты» организуют образовательные курсы для лидеров НКО, считая, что добром, которое они несут людям, нужно делиться в том числе информационно — тогда его становится больше.

Наш проект «Формула успеха» стал площадкой для обмена идеями, опытом и вдохновением, которая помогает собирать лучшие практики в некоммерческом секторе.

На платформе «Формула успеха» федерального сайта aif.ru и соцсетях «АиФ» выходят лекции ведущих экспертов в коммуникациях, рассказывающие об эффективных инструментах взаимодействия со СМИ, а также размещаются практические курсы по приобретению навыков подготовки медиаматериалов.

Старт 4-го этапа.

Форум 25 июня откроет 4 этап «Формулы успеха». Как и предыдущие, он будет состоять из 2 блоков: лектория и практикума. Участниками станут не менее 100 представителей НКО из разных регионов России.

Ну, а лекторами во второй раз за время существования проекта будут их коллеги — лидеры НКО, участники программы «НКО. Трансформация» Фонда президентских грантов, то есть те, кто не только научился создавать и продвигать свои проекты, но и масштабировать их на другие регионы и организации, у кого за плечами большой опыт и сформирован круг постоянных партнёров. При этом они ищут новые направления развития, связанные в том числе с расширением целевой группы или проблемной области. Многие прошли курс обучения в «Формуле успеха» на предыдущих этапах. Эти лидеры НКО уже стали экспертами в своей области и готовы делиться знаниями и опытом с коллегами и общественностью. Они и передадут свой опыт участникам 4 этапа обучения программы «Формула успеха», поделятся практическими советами.

На форум приглашены наставники и менторы проекта, представители Фонда президентских грантов, эксперты «Мастерской новых медиа», а также новые лекторы. Вместе с коллегами они обсудят успешные стратегии взаимодействия СМИ и НКО, поговорят о перспективах развития сектора и возможных направлениях деятельности некоммерческих организаций. Расскажут о новых технологиях и инструментах, которые помогают НКО устанавливать коммуникации с общественными институтами и средствами массовой информации, доносить информацию о своей деятельности до самого широкого круга людей.

КСТАТИ.

Видеоверсии пленарки, панельных дискуссий и мастер-классов форума будут доступны на ресурсах сайта aif.ru и в социальных сетях издательского дома.

Аккредитация журналистов и членов НКО проводится по электронной почте: MPotemkina@aif.ru, event@aif.ru