80-летний Рыбников собрал звёзд: Дунаевский, Дружинина, Судзиловская и другие гости

Премьера синтетического спектакля Алексея Рыбникова «Дух Соноры» прошла в центре Исполнительных искусств — живой классик, отметивший в июле 2025 года своё 80-летие, лично представил на сцене масштабное полотно, сопоставимое по замыслу с его эпохальными «Юноной и Авось», причём Рыбников выступил и как автор музыки, и как режиссёр. Вечер собрал звёздный состав гостей: легендарный композитор Максим Дунаевский пришёл с супругой Аллой Новосёловой, Олеся Судзиловская, режиссёр Светлана Дружинина с мужем оператором Анатолием Мукасеем, Павел Зибров, Сергей Халаим, Нина Дашкова, Николай Дроздовский, группа «Братья Поздняковы» (Никита и Александр Поздняковы, Алексей Баев), Анастасия Бобовская, а также генеральный продюсер Дмитрий Калантаров — все они пришли поддержать маэстро, причём Светлана Дружинина назвала Рыбникова мировой личностью и классиком с гениальной музыкой, которую обязательно нужно слышать, а Максим Дунаевский заметил, что у Алексея Рыбникова ничего не может быть плохого, потому что он сам гениальный, великий и мировая знаменитость.