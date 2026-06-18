Роспотребнадзор сообщил о снижении числа младшеклассников с ожирением

«Мы остановили рост темпов в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определённым правилам», — пояснила чиновница.
Попова добавила, что примеру младшеклассников могли бы последовать и другие возрастные группы, так как проблема лишнего веса остаётся основной в вопросах здоровья всей нации.
Как писал Life.ru, в России фиксируют резкий скачок детского ожирения, причём у 80% располневших нет к этому генетической склонности. Тревожную тенденцию подтвердила глава Национального центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева. Эти 80% вступают во взрослую жизнь уже с артериальной гипертензией, диабетом и сосудистыми нарушениями. Безобидный, казалось бы, лишний вес оборачивается огромным риском получить инфаркт или инсульт в совсем молодом возрасте.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.