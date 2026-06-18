Роспотребнадзор сообщил о снижении числа младшеклассников с ожирением

Как писал Life.ru, в России фиксируют резкий скачок детского ожирения, причём у 80% располневших нет к этому генетической склонности. Тревожную тенденцию подтвердила глава Национального центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева. Эти 80% вступают во взрослую жизнь уже с артериальной гипертензией, диабетом и сосудистыми нарушениями. Безобидный, казалось бы, лишний вес оборачивается огромным риском получить инфаркт или инсульт в совсем молодом возрасте.