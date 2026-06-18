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Минтранс взял под особый контроль полёты гражданских бортов в Московском регионе

В московском регионе работа гражданской авиации взята под особый контроль Минтранса и Росавиации. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Life.ru

Временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет. Для поддержки пассажиров в терминалах задействован дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте находятся инспекторы Ространснадзора.

«Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют своё расписание», — говорится в собщении.

Пассажирам, ожидающим свои рейсы, раздают коврики и матрасы для отдыха в аэровокзалах. Для людей также доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребёнка.

Температурный и санитарный режимы соблюдаются в соответствии с установленными нормативами. Усилены справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов. При задержке рейсов авиакомпании обязаны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков, питания и при необходимости размещение в гостиницах.

Ночная атака беспилотников на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили около 180 дронов. До этого рекордным считался день 17 мая, когда за первую половину суток уничтожили 81 беспилотник. В предыдущие дни показатели были скромнее.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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