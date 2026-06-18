Спортивный праздник с участием детей с ОВЗ состоялся в Нижнем Новгороде

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Полёт» прошёл ежегодный спортивный праздник «Здравствуй, лето!». В этом году мероприятие состоялось в третий раз и собрало более 70 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Участниками стали ребята из школьных лагерей, в том числе инклюзивных отрядов, а также юные спортсмены, занимающиеся в ФОК «Полёт».
"Сегодня мы провели замечательный праздник для ребят. Знаете, когда я смотрю на них, я не вижу различий — с инвалидностью они или без. Они просто дети: улыбаются, общаются, бегают, соревнуются. Спорт объединяет и разрушает стереотипы.
В нашей работе мы занимаемся разными направлениями — и спортом, и образованием, и социализацией. Сейчас идёт сбор предложений в новую Народную программу, и я уже внёс инициативу о трудоустройстве людей с инвалидностью, в том числе участников СВО. Это направление должно быть целенаправленным. Ведь люди с инвалидностью — это почти 11% населения, и с учётом возвращающихся бойцов эта доля будет расти. Трудоустройство — ключ к социализации и вовлечению в экономику. Надо подхватывать ребят и помогать им находить работу«, — отметил руководитель НРОО инвалидов “Ковчег”, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор партийного проекта “Единая страна — доступная среда” Роман Пономаренко.
Программа праздника включала городки, вышибалы, весёлые старты, обручи, спортивную разминку и боулинг. Организаторы сделали акцент не на соревновании, а на знакомстве детей с разными видами спорта, на их общении и дружбе. Каждый участник получил подарки.
«Мы уже не первый год проводим это мероприятие в июне — оно приурочено к нескольким праздникам, в том числе ко Дню России. Приглашаем ребят, знакомим их со спортом, проводим весёлые эстафеты. У нас мягкое, безопасное покрытие. Дети играют, общаются, знакомятся с ребятами из других отрядов. Для нас очень важно, чтобы они чувствовали заботу и поддержку взрослых. Такие праздники помогают им раскрыться, подружиться и просто радоваться лету», — рассказал директор ФОК «Полёт», секретарь первичной организации партии «Единая Россия» Дмитрий Жихарев. Мероприятие направлено на вовлечение детей в регулярные занятия физической культурой, независимо от их возможностей здоровья. Спорт, по мнению организаторов, разрушает барьеры и объединяет ребят, давая им общие цели и радость движения.
Одна из участниц праздника поделилась впечатлениями: «Мне очень понравилось, было классно! Мы играли в мяч и крутили обручи. Ничего сложного, всё легко и весело. Здорово, что здесь так много народу и можно общаться».
Организаторы планируют продолжать эту традицию. Праздник «Здравствуй, лето!» ещё раз подтвердил, что спорт и дружба не знают границ.
Партийный проект «Единая страна — доступная среда» помогает людям с инвалидностью и создаёт безбарьерную среду. В числе его задач — развитие доступной социальной, транспортной и культурной инфраструктуры. Проект вовлекает людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную, спортивную и профессиональную жизнь, продвигает лучшие практики реабилитации и трудоустройства, а также формирует уважительное отношение к людям с инвалидностью и рассказывает об их достижениях и вкладе в развитие страны.