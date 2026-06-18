Участника СВО отправили на медобследование после вмешательства омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о содействии в решении вопроса с медицинским обследованием участника специальной военной операции. По ее словам, после обращения в военную прокуратуру военнослужащего направили на необходимое обследование.
Как рассказала омбудсмен, в ее аппарат обратилась супруга бойца. По ее словам, военнослужащему требовалась медицинская помощь, а врач рекомендовал пройти углубленное обследование в госпитале.
Для этого необходимо было пройти военно-врачебную комиссию, однако решение о направлении затягивалось. После обращения семьи аппарат уполномоченного направил соответствующее письмо в Московскую городскую военную прокуратуру с просьбой провести проверку.
По словам Лантратовой, по итогам рассмотрения обращения военная прокуратура обязала командование воинской части направить военнослужащего на медицинское обследование.
Омбудсмен также поблагодарила сотрудников военной прокуратуры за оперативное реагирование на ситуацию.
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