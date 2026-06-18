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В Прикамье объявлены выборы в Законодательное собрание

В Пермском крае дан старт избирательной кампании по выборам депутатов в заксобрание региона, соответствующее постановление приняли сегодня депутаты. Голосование будет проходить 20 сентября.

Источник: Коммерсантъ

В Пермском крае дан старт избирательной кампании по выборам депутатов в заксобрание региона, соответствующее постановление приняли сегодня депутаты. Голосование будет проходить 20 сентября.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края пройдут по смешанной системе. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов-одномандатников и региональные партийные списки. По данным избиркома Пермского края, всего будет избрано 60 депутатов. Кандидаты смогут выдвигаться с 20 июня до 20 июля.

Процедура сдачи документов на регистрацию пройдет с 6 июля по 5 августа. Решение о регистрации комиссия примет до 14 августа.