В Прикамье объявлены выборы в Законодательное собрание

Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края пройдут по смешанной системе. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов-одномандатников и региональные партийные списки. По данным избиркома Пермского края, всего будет избрано 60 депутатов. Кандидаты смогут выдвигаться с 20 июня до 20 июля.