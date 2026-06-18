18 июня в Ростове отключат электричество

улица 6-я линия (дома 7, 9);улица 8-я линия (дома 1−11 и 2−20);улица 10-я линия (дома 1−15 и 2−16);улица Майская (дома 30−42);улица Советская (дома 31−39);улица Усадебная;улица 2-я Усадебная;улица 3-я Усадебная;улица Панорамная;переулок 2-й Монетный;улица Радищева (дома 13−71 и 18−68);улица 2-я Комбайновская (дома 1−25 и 2−42);улица Соединяющая (дома 1−13 и 2−22);улица Коммунальная (дома 1−25 и 2−28);улица Просвещения (дома 23−27 и 18−42);улица Червоноармейская (дома 3−23 и 6−22);переулок Пожарный (дома 1−19 и 2−18);переулок Кецховели (дома 1−31 и 2−24);переулок Горийский (дома 1−15 и 2−50);улица Веры Пановой (дома 3−11);улица 35-я линия (дома 21−81);улица 37-я линия (дома 12−76 и 25−97);улица 39-я линия (дома 24−90);улица Богданова (дома 58−74);улица 2-я Пролетарская (дома 51−55 и 44−54);улица Сарьяна (дома 48−66 и 55−73);проспект Коммунистический (дома 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а);улица 2-я Краснодарская (дом 88);улица Локомотивная (дом 2—2Я);улица Глинки (дом 93/13);проспект 20 лет Октября (дома 79, 79/2);улица Калужская (дом 82/4);улица Брестская (дома 5/96, 2/81);улица Двинская (дома 22−30);улица 26 июня (дома 21−31 и 20−30);улица Щербакова (дома 95−109);улица Волжская (дома 19−29 и 28−38);улица Калужская (дома 1−37 и 2−26);улица Абаканская (дома 1−55, 2−20, 20/1);улица Камская (дома 2−26 и 1−37).