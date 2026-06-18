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Голая женщина выбежала на поле во время матча Катар — Швейцария на ЧМ-2026

Голая болельщица выбежала на поле во время матча Катара против Швейцарии на чемпионате мира по футболу.

Голая болельщица выбежала на поле во время матча Катара против Швейцарии на чемпионате мира по футболу.

Игра прошла на стадионе Levi’s в калифорнийской Санта-Кларе и закончилась счетом 1:1.

Женщина пробежала по полю порядка пяти секунд, после чего ее поймали охранники. Фрагмент с инцидентом не попал в эфир телеканалов.

Во втором туре группового этапа Катар сыграет с Канадой (19 июня), а Швейцария встретится с Боснией и Герцеговиной (18 июня).

Сборная Узбекистана провально дебютировала на чемпионате мира по футболу. Матч в Мехико против Колумбии завершился со счетом 3:1. Во время трансляции игры в кадр попали два государственных флага России, которые принесли с собой болельщики.

15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми.

В тот же день также стало известно, что главного тренера сборной Туниса по футболу Сабри Лямуши уволили после разгромного поражения в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

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