Голая женщина выбежала на поле во время матча Катар — Швейцария на ЧМ-2026

Голая болельщица выбежала на поле во время матча Катара против Швейцарии на чемпионате мира по футболу.
Игра прошла на стадионе Levi’s в калифорнийской Санта-Кларе и закончилась счетом 1:1.
Женщина пробежала по полю порядка пяти секунд, после чего ее поймали охранники. Фрагмент с инцидентом не попал в эфир телеканалов.
Во втором туре группового этапа Катар сыграет с Канадой (19 июня), а Швейцария встретится с Боснией и Герцеговиной (18 июня).
Сборная Узбекистана провально дебютировала на чемпионате мира по футболу. Матч в Мехико против Колумбии завершился со счетом 3:1. Во время трансляции игры в кадр попали два государственных флага России, которые принесли с собой болельщики.
15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми.
В тот же день также стало известно, что главного тренера сборной Туниса по футболу Сабри Лямуши уволили после разгромного поражения в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.