Более 300 млрд тенге недосчитался республиканский бюджет по поступлениям в 2025 году

«Несмотря на неисполнение плана, необходимо отметить и о положительных изменениях. К примеру, собственные доходы республиканского бюджета по сравнению с 2024 годом выросли на 1,8 трлн тенге, темп роста составил 113,2%. Налоговые поступления выросли на 2,2 трлн тенге, или на 17,5%, в том числе поступления по корпоративному подоходному налогу выросли на 880 млрд тенге, или на 24%. По НДС рост составил 932,5 млрд тенге, или на 18%. Также улучшена эффективность камерального контроля. По его итогам в бюджет взыскано 388 млрд тенге», — отметил Такиев.