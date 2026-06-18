В Чувашии обновили участок трассы Чебоксары — Сурское

«Понимая, что именно там, где живут люди, нужно начинать выполнять ремонт и приводить в порядок дороги, мы начали именно с этого участка. В целом сплошным ходом от стелы Порецкого муниципального округа до поворота на Ардатов в этом году мы выполним ремонт для того, чтобы жители Порецкого муниципального округа двигались по безопасным и качественным дорогам», — отметил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Максим Петров.