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В Чувашии обновили участок трассы Чебоксары — Сурское

Работы провели на отрезке протяженностью почти 2 км.

Участок трассы Чебоксары — Сурское в границах села Кудеиха в Чувашии отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы провели на отрезке протяженностью 1,9 км. Там сняли старое покрытие, уложили новый асфальт и укрепили обочины. Данный участок проходит непосредственно через село Кудеиха, где проживают 690 человек. По нему ежедневно проезжает более 2,5 тыс. автомобилей.

«Понимая, что именно там, где живут люди, нужно начинать выполнять ремонт и приводить в порядок дороги, мы начали именно с этого участка. В целом сплошным ходом от стелы Порецкого муниципального округа до поворота на Ардатов в этом году мы выполним ремонт для того, чтобы жители Порецкого муниципального округа двигались по безопасным и качественным дорогам», — отметил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Максим Петров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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