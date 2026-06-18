ВЦИОМ: В России изменилось представление о престиже, статусе и богатой жизни

За два десятилетия иерархия ценностей сместилась в сторону социальной защищенности. Если в 2006 году главным маркером успеха было хорошее жилье (55%), то теперь на первом месте — образование для детей. Качественная медицина за этот же период поднялась с 21% до 39%, а возможность покупки квартиры — с 23% до 32%. Автомобиль сейчас считают признаком статуса лишь 15% опрошенных, дорогую мебель — всего 3%.