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Автоэксперт Ожогин объяснил, каким образом короткие поездки губят машину

Регулярные поездки на расстояние менее 10−15 километров могут стать одной из причин ускоренного износа двигателя.

Источник: Нижегородская правда

Многие автовладельцы считают, что короткие городские поездки — в магазин, офис или детский сад — являются наиболее щадящим режимом эксплуатации автомобиля. На первый взгляд, это логично: двигатель работает недолго, нагрузки минимальны, а общий пробег невелик. Однако, как утверждает автоэксперт Константин Ожогин, именно регулярные короткие поездки могут привести к ускоренному износу двигателя.

В интервью «Российской газете» эксперт рассказал, что основная проблема заключается в том, что двигатель не успевает выйти на свой оптимальный рабочий режим. Пока он прогревается, часть топлива сгорает не полностью и попадает в картер, смешиваясь с моторным маслом. Это приводят к ухудшению качества смазочного материала.

Ещё одним важным фактором является образование конденсата. Во время работы непрогретого двигателя на его внутренних поверхностях образуется влага, которая попадает в масло. Это приводит к образованию эмульсии, которая снижает защитные свойства масла и ускоряет износ деталей двигателя.

Кроме того, частые холодные пуски и работа двигателя в режиме постоянного прогрева способствуют образованию углеродистых отложений. В первую очередь страдают поршни, поршневые кольца, клапаны и свечи зажигания. Со временем это может привести к закоксовыванию колец, снижению компрессии и увеличению расхода масла. Эти процессы могут протекать незаметно для владельца, пока не проявятся в виде серьёзных проблем.

Водителям, чьи маршруты состоят из коротких поездок, рекомендуется чаще менять масло (каждые 7−8 тысяч километров), использовать качественное масло и регулярно проводить обслуживание.

Современные автомобили рассчитаны на различные условия эксплуатации, но законы физики остаются неизменными. Если двигатель большую часть времени работает в непрогретом состоянии, его ресурс неизбежно сокращается. Таким образом, короткие поездки, которые кажутся безопасными, могут оказаться более тяжёлыми для автомобиля, чем регулярные поездки на большие расстояния.