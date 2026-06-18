Автоэксперт Ожогин объяснил, каким образом короткие поездки губят машину

Кроме того, частые холодные пуски и работа двигателя в режиме постоянного прогрева способствуют образованию углеродистых отложений. В первую очередь страдают поршни, поршневые кольца, клапаны и свечи зажигания. Со временем это может привести к закоксовыванию колец, снижению компрессии и увеличению расхода масла. Эти процессы могут протекать незаметно для владельца, пока не проявятся в виде серьёзных проблем.