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В библиотеки поступили сувенирные банкноты «Пермь XX век» и «Пермь XXI век»

Две купюры, посвященные пермской промышленности, поступили в муниципальные библиотеки города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Две купюры, посвященные пермской промышленности, поступили в муниципальные библиотеки города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Банкноты связаны между собой сюжетами. Изображения на «Пермь XX век» перекликаются с рисунками на «Пермь XXI век». Первая банкнота исполнена в красных оттенках, символизирующих эпоху СССР, вторая — в цветах российского триколора.

Фото: Пресс-служба администрации Перми.

Каждая купюра выпущена тиражом в пять тысяч экземпляров на пермской фабрике Гознак. В свободную продажу они, к огорчению коллекционеров, не поступят, с ними можно будет ознакомиться в городских библиотеках. Также банкноты станут использовать для подарков от лица администрации Перми.