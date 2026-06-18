В библиотеки поступили сувенирные банкноты «Пермь XX век» и «Пермь XXI век»

Каждая купюра выпущена тиражом в пять тысяч экземпляров на пермской фабрике Гознак. В свободную продажу они, к огорчению коллекционеров, не поступят, с ними можно будет ознакомиться в городских библиотеках. Также банкноты станут использовать для подарков от лица администрации Перми.