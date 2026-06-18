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Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для приема жалоб после атаки БПЛА

В Московской области при атаке БПЛА пострадали несколько человек, сообщила областная прокуратура. Для потерпевших открыли горячую линию.

В Московской области при атаке БПЛА пострадали несколько человек, сообщила областная прокуратура. Для потерпевших открыли горячую линию.

По данным ведомства, были атакованы несколько городских округов в Подмосковье. Число раненых не уточняется. Для приема жалоб и оказания правовой помощи можно позвонить по телефону +7 (916) 240−31−28.

На подлете к Москве ночью и утром сбили почти 200 БПЛА, согласно информации в соцсетях мэра столицы Сергея Собянина. Один БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, там начался пожар, торговый центр закрыт. В подмосковном Жуковском дрон попал в многоквартирный дом. В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект.

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