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NYP: Пентагон предполагает, что РФ и Китай исследовали обломки сбитых НЛО

США заподозрили Россию и Китай в исследовании обломков сбытых НЛО.

Источник: Комсомольская правда

Китай и Россия обнаружили сбитые неопознанные аномальные объекты и попытались реконструировать их. Об этом заявил Джордан Флауэрс, исполнительный директор UAP Disclosure Foundatio, ссылаясь на недавно опубликованные документы, пишет New York Post.

«У нас также есть основания полагать, что китайцы и русские, возможно, извлекли объекты, связанные с этим, и, возможно, попытались реконструировать их», — цитируют эксперта журналисты.

Флауэрс также добавил, что с подобными заявлениями выступал ранее и бывший офицер разведки ВВС Дэвид Груш.

«Это глобальное явление, и на самом деле это гонка за тем, кто сможет первым провести реинжиниринг, и это имеет чрезвычайные последствия для национальной безопасности, которые нам действительно нужно учитывать», — заключил Флауэрс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Соединенных Штатов уже совсем скоро опубликует множество информации по неопознанным летающим объектам (НЛО). Однако, о каких конкретных данных про пришельцев идет речь, он так и не раскрыл. Пока Вашингтон все держит в строжайшем секрете.

Позже Пентагон опубликовал несколько партий «инопланетных» файлов. Каждая из них была более шокирующей предыдущей.

Американский конгрессмен Тим Берчетт потребовал обнародовать сведения о неопознанных объектах. Законодатель возмущен тем фактом, что обнаружение подобных объектов часто объявляют тайными разработками США, Китая или России.

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