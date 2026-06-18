Зеленский высказался после атаки на Москву

Одновременно Зеленский написал, что «пора завершить эту войну».
«Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии», — заявил он.
Таким образом, лидер киевского режима связал призыв к переговорам с требованием действий со стороны Москвы, при этом оправдав атаку на российскую столицу.
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