Россияне стали считать престижем образование детей и здоровье, а не бренды

В России изменилось представление о престижной жизни. Элитные автомобили и дорогие бренды больше не воспринимаются как главные признаки прочного социального положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, главным маркером престижной жизни россияне теперь считают возможность дать детям качественное образование. Так ответили 50% респондентов. В ВЦИОМ отмечают, что в 2026 году статус всё чаще связывают не с дорогими вещами, а с возможностью обеспечить семье устойчивость, сохранить здоровье и дать детям хороший старт.
За 20 лет заметно снизилась роль прежних символов престижа. Наличие автомобиля как показатель статуса называли 27% россиян в 2006 году, а в 2026 году только 15%. Заграничный отдых снизился с 23% до 15%, дорогая мебель и техника с 10% до 3%. В 2006 году главным признаком престижа россияне считали хорошее жильё. Тогда этот вариант выбрали 55% участников опроса.
Исследователи также отмечают, что современный образ престижной жизни почти не зависит от уровня дохода. Во всех группах среди главных признаков статуса лидируют образование и медицина.
Опрос ВЦИОМ провели 23 мая 2026 года. В нём приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.