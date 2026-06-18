Россияне стали считать престижем образование детей и здоровье, а не бренды

За 20 лет заметно снизилась роль прежних символов престижа. Наличие автомобиля как показатель статуса называли 27% россиян в 2006 году, а в 2026 году только 15%. Заграничный отдых снизился с 23% до 15%, дорогая мебель и техника с 10% до 3%. В 2006 году главным признаком престижа россияне считали хорошее жильё. Тогда этот вариант выбрали 55% участников опроса.