Сборы штрафов по видеофиксации нарушений увеличила нижегородская АТИ

Комиссия гордумы Нижнего Новгорода рассмотрела отчёт АТИ о работе в 2025 году. Директор инспекции Алексей Чижиков сообщил о почти двукратном росте штрафов в бюджет — с 194,4 млн руб. в 2024‑м до 383,4 млн рублей в 2025. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Основной вклад внесли мобильные комплексы «Дозор», фиксирующие парковку на газонах и нарушения на платных парковках (103 млн и 117 млн руб.). В планах — добавить им функции фиксации граффити, сосулек и наледи.
Протестирован стационарный комплекс «Страж» для контроля грузовиков с сыпучими грузами. За два месяца он принёс более 1 млн руб. штрафов. Планируется закупить три таких комплекса для Нижнего Новгорода и Кстова.
Запущена единая информационная система для взаимодействия Росреестра, МВД, ГАИ и приставов — данные собираются за час. На сайте АТИ доступны онлайн‑копии постановлений с фото, работает чат‑бот. Штрафы приходят собственникам авто, даже если за рулём был другой человек.
Госжилинспекция региона заинтересовалась опытом использования «Дозоров». Депутаты отметили сбои с оплатой парковок при отключении интернета и предложили добавить SMS‑уведомления и Wi‑Fi на паркоматах, а также расширить функции «Стражей» (в т. ч. для борьбы с нелегальными свалками). В АТИ идею пообещали рассмотреть в рамках межведомственного взаимодействия.
Депутаты приняли отчёт к сведению.
Ранее итоги транспортной реформы подвели в Нижнем Новгороде.