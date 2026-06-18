Сборы штрафов по видеофиксации нарушений увеличила нижегородская АТИ

Комиссия гордумы Нижнего Новгорода рассмотрела отчёт АТИ о работе в 2025 году. Директор инспекции Алексей Чижиков сообщил о почти двукратном росте штрафов в бюджет — с 194,4 млн руб. в 2024‑м до 383,4 млн рублей в 2025. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».