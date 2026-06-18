Грозит ли Волгоградской области нашествие саранчи?

В регионе распространён итальянский прус, обнаружена марокканская саранча — оба вида опасны для сельхозугодий и ЛПХ.
Жители Волгоградской области обеспокоены тем, как развернётся ситуация с саранчовыми вредителями в регионе в 2026 году.
Беспокойство возникло из-за того, что в соседней Астраханской области саранча уже накрыла поля и дачные участки. На нашествие крылатых вредителей пожаловались и наши читатели из Иловлинского района.
«Ситуация находится под контролем, — прокомментировал начальник отдела защиты растений Россельхозцентра по Волгоградской области Валерий Шарипов. — Постоянные мониторинги и взаимодействие с коллегами из соседних областей дают хорошие результаты в борьбе с вредителем. Как правило, саранчу мы обнаруживаем в заволжских районах, на юге — в Котельниковском районе и в центре области — в Иловлинском. Там борьба с ней ведётся ежегодно, и численность удаётся сдерживать».
На сегодняшний день из 90 тыс. га обрабатываемых земель заселение саранчой обнаружено на 12 тыс. га. Эти площади уже обработаны от вредителя.
Из нескольких видов саранчи у нас распространён итальянский прус, в Котельниковском районе специалисты обнаружили марокканскую саранчу. И та, и другая представляет опасность для сельхозугодий и ЛПХ.
В силу особенностей итальянского пруса приходится использовать длительные графики обработки. Встанет на крыло этот вредитель ближе к середине-концу лета. Саранча появляется у нас ежегодно, тем не менее постоянное взаимодействие с сельхозпроизводителями и слаженная совместная работа позволили за несколько последних лет в разы снизить численность саранчовых на территории Волгоградской области.