Грозит ли Волгоградской области нашествие саранчи?

«Ситуация находится под контролем, — прокомментировал начальник отдела защиты растений Россельхозцентра по Волгоградской области Валерий Шарипов. — Постоянные мониторинги и взаимодействие с коллегами из соседних областей дают хорошие результаты в борьбе с вредителем. Как правило, саранчу мы обнаруживаем в заволжских районах, на юге — в Котельниковском районе и в центре области — в Иловлинском. Там борьба с ней ведётся ежегодно, и численность удаётся сдерживать».