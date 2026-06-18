Депутаты утвердили Дениса Исмагилова зампредом нижегородского правительства

Как писал «Ъ-Приволжье», губернатор назначил господина Исмагилова на должность и.о. зампреда в начале июня. В новом статусе чиновник будет координировать вопросы государственного и муниципального контроля и курировать госжилинспекцию, инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.