Показания газовых счетчиков будут передавать при помощи ИИ

В тексте говорится:
Запустить пилотный проект по автоматизации жизненной ситуации «Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение “электронного правительства” для расчета потребленного объема газа» в городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент и в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытау, Восточно-Казахстанской РК.
Пилот продлится по 1 мая 2027 года включительно.
Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.
Цель Алгоритма — применение искусственного интеллекта, в том числе алгоритмов машинного обучения, в процессе передачи показаний с приборов учета для анализа изображений приборов учета и выявлений аномалий, снижение нагрузки на контролёров и повышение точности данных.
Пользователь скачивает и устанавливает мобильное приложение eGov Mobile.
Регистрация в приложении осуществляется посредством ЭЦП.
Пользователь переходит во вкладку «Сервисы», где будет размещен сервис — «Передача показаний с приборов учета газа».
После авторизации пользователь вводит номер лицевого счета, который проверяется через информационную систему АО «QazaqGaz Aimaq».
Передача показаний осуществляется ежемесячно с 25 по 30 число текущего месяца.
Пользователь вводит текущие показания прибора учета газа и загружает фотоизображение прибора учета.
Сервис автоматически проверяет корректность переданных данных:
сопоставляет введенные показания с данными предыдущих расчетных периодов; определяет соответствие показаний допустимому диапазону отклонений; автоматически фиксирует корректные значения.
При возникновении ошибок пользователю в gриложении отображается уведомление с указанием причины ошибки.
Возможные типы ошибок:
лицевой счет не найден; период передачи показаний не наступил; показания за указанный период уже переданы.
Корректные данные автоматически передаются в информационную систему АО «QazaqGaz Aimaq» и используются для расчета потребленного объема газа.
По результатам расчета формируется квитанция, которая становится доступна пользователю в сервисе в электронном виде.
Сопровождение процесса передачи показаний, функционирование алгоритмов распознавания, обработку и использование полученных данных в рамках реализации Пилотного проекта обеспечивает АО «QazaqGaz Aimaq».
Приказ вводится в действие с 28 июня.