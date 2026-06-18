Показания газовых счетчиков будут передавать при помощи ИИ

Запустить пилотный проект по автоматизации жизненной ситуации «Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение “электронного правительства” для расчета потребленного объема газа» в городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент и в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытау, Восточно-Казахстанской РК.