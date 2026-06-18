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Показания газовых счетчиков будут передавать при помощи ИИ

Министры энергетики и цифрового развития совместным приказом от 15 мая 2026 года запускают пилотный проект по применению искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение «электронного правительства», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В тексте говорится:

Запустить пилотный проект по автоматизации жизненной ситуации «Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение “электронного правительства” для расчета потребленного объема газа» в городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент и в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытау, Восточно-Казахстанской РК.

Пилот продлится по 1 мая 2027 года включительно.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Цель Алгоритма — применение искусственного интеллекта, в том числе алгоритмов машинного обучения, в процессе передачи показаний с приборов учета для анализа изображений приборов учета и выявлений аномалий, снижение нагрузки на контролёров и повышение точности данных.

Пользователь скачивает и устанавливает мобильное приложение eGov Mobile.

Регистрация в приложении осуществляется посредством ЭЦП.

Пользователь переходит во вкладку «Сервисы», где будет размещен сервис — «Передача показаний с приборов учета газа».

После авторизации пользователь вводит номер лицевого счета, который проверяется через информационную систему АО «QazaqGaz Aimaq».

Передача показаний осуществляется ежемесячно с 25 по 30 число текущего месяца.

Пользователь вводит текущие показания прибора учета газа и загружает фотоизображение прибора учета.

Сервис автоматически проверяет корректность переданных данных:

сопоставляет введенные показания с данными предыдущих расчетных периодов; определяет соответствие показаний допустимому диапазону отклонений; автоматически фиксирует корректные значения.

При возникновении ошибок пользователю в gриложении отображается уведомление с указанием причины ошибки.

Возможные типы ошибок:

лицевой счет не найден; период передачи показаний не наступил; показания за указанный период уже переданы.

Корректные данные автоматически передаются в информационную систему АО «QazaqGaz Aimaq» и используются для расчета потребленного объема газа.

По результатам расчета формируется квитанция, которая становится доступна пользователю в сервисе в электронном виде.

Сопровождение процесса передачи показаний, функционирование алгоритмов распознавания, обработку и использование полученных данных в рамках реализации Пилотного проекта обеспечивает АО «QazaqGaz Aimaq».

Приказ вводится в действие с 28 июня.