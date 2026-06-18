Сама была 15-м ребенком и с юности мечтала о большой семье: жительница Кинеля стала мамой в одиннадцатый раз

В Самарской области в многодетной семье Пукиш родился одиннадцатый ребенок. У супругов Владимира и Светланы из Кинеля на свет появилась дочка Раиса. Теперь у них всего восемь дочерей и три сына. Об этом сообщили в региональном правительстве.