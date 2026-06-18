Красноярцам рассказали о пользе и вреде суши и роллов

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поясняют: главный — сырая рыба, рис и овощи без термической обработки. При нарушении температуры в них быстро размножаются бактерии, включая золотистый стафилококк и кишечную палочку. В рыбе также могут быть паразиты, поэтому для суши подходит только продукт глубокой заморозки.