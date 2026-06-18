Красноярцам рассказали о пользе и вреде суши и роллов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суши и роллы могут быть полезным перекусом, но быстро становятся опасными, если их неправильно хранили или приготовили из некачественной рыбы.
Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поясняют: главный — сырая рыба, рис и овощи без термической обработки. При нарушении температуры в них быстро размножаются бактерии, включая золотистый стафилококк и кишечную палочку. В рыбе также могут быть паразиты, поэтому для суши подходит только продукт глубокой заморозки.
При комнатной температуре суши и роллы можно держать до двух часов, в холодильнике — не более шести. Запеченные роллы или блюда с обработанной начинкой хранятся до суток.
Перед едой стоит проверить запах и внешний вид. Кислый или резкий рыбный запах, сухой пожелтевший рис, потускневшая рыба и мягкие водоросли — признаки порчи. Такой продукт лучше выбросить.
Польза зависит от состава. Рыба дает Омега-3, рис — насыщение, водоросли — йод. Но кляр, майонез, избыток сливочного сыра и соленого соевого соуса превращают роллы в тяжелую и калорийную еду.
Оптимальная — 3−6 кусочков 1−2 раза в неделю. Беременным женщинам, детям, аллергикам, людям с заболеваниями ЖКТ и печени от суши и роллов лучше отказаться.