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Красноярцам рассказали о пользе и вреде суши и роллов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суши и роллы могут быть полезным перекусом, но быстро становятся опасными, если их неправильно хранили или приготовили из некачественной рыбы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суши и роллы могут быть полезным перекусом, но быстро становятся опасными, если их неправильно хранили или приготовили из некачественной рыбы.

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поясняют: главный — сырая рыба, рис и овощи без термической обработки. При нарушении температуры в них быстро размножаются бактерии, включая золотистый стафилококк и кишечную палочку. В рыбе также могут быть паразиты, поэтому для суши подходит только продукт глубокой заморозки.

При комнатной температуре суши и роллы можно держать до двух часов, в холодильнике — не более шести. Запеченные роллы или блюда с обработанной начинкой хранятся до суток.

Перед едой стоит проверить запах и внешний вид. Кислый или резкий рыбный запах, сухой пожелтевший рис, потускневшая рыба и мягкие водоросли — признаки порчи. Такой продукт лучше выбросить.

Польза зависит от состава. Рыба дает Омега-3, рис — насыщение, водоросли — йод. Но кляр, майонез, избыток сливочного сыра и соленого соевого соуса превращают роллы в тяжелую и калорийную еду.

Оптимальная — 3−6 кусочков 1−2 раза в неделю. Беременным женщинам, детям, аллергикам, людям с заболеваниями ЖКТ и печени от суши и роллов лучше отказаться.