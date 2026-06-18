Как в Казахстане возрождают традиции знаменитого Семипалатинского мясокомбината

Особое значение проекту придает намерение возродить известный бренд семейской мясной продукции. Если планы будут реализованы, Семей сможет не только вернуть статус одного из центров мясопереработки Казахстана, но и усилить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках продовольствия.