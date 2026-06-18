Как в Казахстане возрождают традиции знаменитого Семипалатинского мясокомбината

В ходе рабочей поездки заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин ознакомился со строительством мясоперерабатывающего комплекса ТОО «Eurasia Agro Semey», передает DKnews.kz.
Запуск нового предприятия намечен уже на текущий год.
По словам инвесторов, после выхода на проектную мощность комплекс может стать крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием страны.
Производство полного цикла создают рядом с Семеем.
Новый комплекс расположен в 18 километрах от Семея.
Проект предусматривает создание вертикально интегрированного предприятия полного цикла — от приема скота до выпуска готовой продукции.
На заводе планируют производить:
колбасные изделия; мясные полуфабрикаты; мясные консервы; деликатесную продукцию.
Производственная мощность предприятия составит:
до 100 голов крупного рогатого скота и лошадей за смену; до 1000 голов мелкого рогатого скота за смену.
После запуска здесь будет создано 250 новых рабочих мест.
Вокруг завода формируют целый мясной кластер.
Для обеспечения предприятия сырьем инвесторы намерены создать полноценную производственную экосистему.
В состав будущего мясного кластера войдут:
фермерские хозяйства; откормочные площадки; орошаемые земли для выращивания кормовых культур; смежные перерабатывающие производства.
Такой подход позволит обеспечить стабильную загрузку мощностей и создать дополнительные возможности для сельхозпроизводителей региона.
В Семее хотят вернуть славу одного из центров мясопереработки.
Одной из главных целей проекта называют возрождение исторических традиций мясной промышленности региона.
Семей в советское время считался одним из крупнейших центров мясопереработки страны благодаря знаменитому Семипалатинскому мясокомбинату.
Предприятие было известно далеко за пределами Казахстана и неоднократно получало отраслевые награды за качество продукции.
Новый завод намерен продолжить эти традиции.
На предприятии будут выпускать знаменитую семейскую тушенку.
Особое место в проекте занимает возрождение легендарной семейской тушенки, которая была хорошо известна нескольким поколениям потребителей.
По словам руководства компании, в реализации проекта участвуют специалисты, работавшие еще на Семипалатинском мясокомбинате.
Это позволит сохранить профессиональные традиции и восстановить рецептуры, благодаря которым семейская продукция получила широкую известность.
На предприятии рассчитывают объединить опыт ветеранов отрасли и современные технологии переработки мяса.
Вице-премьер посетил и другие предприятия региона.
В рамках поездки Серик Жумангарин также ознакомился с работой ряда перерабатывающих производств области Абай.
Среди них:
маслоэкстракционный завод ТОО «Qazaq-Astyq Group»; предприятие по переработке бобовых и масличных культур ТОО «Агролидер KAZ»; ТОО «Казполиграф», выпускающее упаковочную продукцию.
По мнению правительства, развитие переработки должно стать одним из ключевых факторов роста экономики региона и повышения добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции.
Какие перспективы открывает проект.
Запуск нового мясоперерабатывающего комплекса может стать одним из крупнейших индустриальных проектов области Абай последних лет. Помимо создания рабочих мест, предприятие позволит увеличить объем глубокой переработки сельхозсырья и расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Особое значение проекту придает намерение возродить известный бренд семейской мясной продукции. Если планы будут реализованы, Семей сможет не только вернуть статус одного из центров мясопереработки Казахстана, но и усилить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках продовольствия.