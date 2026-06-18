Автобусы временно изменили маршруты в московской Капотне

Пассажиров призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Автобусы 436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте; с394 идут по МКАД с разворотом на 15-м километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля; с744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк; 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе.