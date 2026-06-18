В регионе маскируют гостиницы и автосервисы под жилые дома

В результате обнаружено 76 таких «скрытых коммерсантов». В их числе — пункты выдачи маркетплейсов, магазины, гостиницы, автосервисы и даже похоронное бюро. Проверки охватили частные и многоквартирные дома, дачные и гаражные кооперативы. Об этом сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика.