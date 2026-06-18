В регионе маскируют гостиницы и автосервисы под жилые дома

За 4 месяца 2026 года сотрудники «ТНС энерго Воронеж» провели почти 2 тысячи рейдов, чтобы найти владельцев недвижимости, которые используют электроэнергию для бизнеса, но платят по льготному тарифу населения.
В результате обнаружено 76 таких «скрытых коммерсантов». В их числе — пункты выдачи маркетплейсов, магазины, гостиницы, автосервисы и даже похоронное бюро. Проверки охватили частные и многоквартирные дома, дачные и гаражные кооперативы. Об этом сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика.
«Действия нарушителей наносят ущерб не только гарантирующему поставщику. Они могут привести к неприятным последствиям для соседей недобросовестных потребителей: скачкам напряжения и нехватке мощности для работы бытовых приборов», — отметил заместитель генерального директора по реализации и техническому обеспечения энергосбытовой деятельности ПАО «ТНС энерго Воронеж» Илья Степанов.
После выявления нарушителям предлагают перейти на коммерческий тариф. При отказе материалы передают в контролирующие органы. В итоге 36 объектов уже переведены на тариф для бизнеса.
Напомним, что в Воронежской области действуют дифференцированные тарифы: чем выше потребление, тем дороже киловатт. Мера призвана бороться с теми, кто в больших объемах расходует энергию по заниженной ставке.
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