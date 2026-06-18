Попова: В России удалось остановить рост ожирения среди учеников младших классов

В России удалось остановить увеличение количества учеников младших классов, страдающих ожирением. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
— Мы остановили рост темпов в результате того, что государство вложило большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по правилам, — уточнила она.
По ее словам, теперь у детей значительно поменялись вкусовые привычки: они стали есть меньше соли и сахара.
— Необходимо донести этот навык до других возрастных групп, — добавила глава ведомства в беседе с РИА Новости.
Несмотря на это, полный отказ от сахара в рационе может нарушить баланс кишечных бактерий и спровоцировать воспаление, выяснили ученые из Института диабета Дасман в Кувейте.
Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева, в свою очередь, утверждает, что одними из источников скрытой угрозы для организма, которые могут привести к его разрушению, служат сахар и сладости.
Уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин также рассказал, что жирное мясо и колбасы негативно влияют на здоровье простаты. Он объяснил, что избыток животных жиров повышает уровень холестерина.